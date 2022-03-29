Окупанти обстріляли Харківщину з «Градів»: є загиблі

По місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети

За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області

Російські загарбники продовжують атакувати Харківщину – за добу райони Харкова та області обстріляли 46 разів, також зафіксовано 280 обстрілів з «Градів», одна людина загинула, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівку, «Нові Будинки», селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївку, «Горизонт», Кулиничі, Чугуїв та Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град»», – написав Синєгубов.

По місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети, у результаті чого одна людина загинула і є постраждалі.

Як повідомлялося, у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зазнала ушкоджень архітектурна пам'ятка, колишня пожежна частина 1887 року побудови.

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві російські окупанти обстріляли дев'ятиповерхову будівлю обласної військової адміністрації.

Як повідомлялося, російські окупанти двічі обстріляли торговельний центр «Барабашово» у Харкові.