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    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина

    Одна з некерованих бомб влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко - Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина
    Одна з некерованих бомб влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко
    фото: ДСНС України

    Рятувальники відшукали у завалах тіла двох загиблих людей, серед яких семирічна дитина

    Станом на ранок 9 березня оперативна обстановка на Харківщині залишається напруженою. Внаслідок чергового авіанальоту агресор скинув щонайменше три некерованих авіабомби на невеличке село Дінець Слобожанської громади. Про це повідомляє ДСНС.

    Одна з некерованих бомб влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко. Будинок зруйнувався миттєво. На щастя трьом людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще одну людину витягли рятувальники.

    На місці пригоди працювали добровольці місцевої пожежної команди із сусіднього селища Андріївка та бійці 34-го Державного пожежно-рятувального поста. Вони відшукали у завалах тіла двох загиблих людей, серед яких семирічна дитина.

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    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина
    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина
    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина
    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина
    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина
    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина
    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина
    фото: ДСНС України

    У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель. Загалом за добу рятувальники відреагували на 18 викликів про пожежі, руйнації та інші надзвичайні події.

    Минулої доби, 8 березня, на Харківщині окупаційні війська бомбардували об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. За добу було зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5.

    Теги: Харків ДСНС добровольці Харківщина житло рятувальники село будинок
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    Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина