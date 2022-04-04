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    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)

    Харківщина продовжує страждати від ворожих обстрілів - Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харківщина продовжує страждати від ворожих обстрілів
    фото: glavcom.ua

    Путінська орда обстріляла район Кулінічі

    За добу російські військові 17 разів обстрілювали Харків та передмістя Салтівку, П’ятихатки, Дергачі.

    Місцева влада заявляє про десятки постраждалих.

    Крім того, сьогодні вночі влучили по району Кулінічі. Як пишуть очевидці, окупанти стріляли по будинках і новій лікарні та дитячому садку.

    Кулінічі раніше були окремим містечком, але 5 березня 2013 року їх включили у склад Харкова.

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    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)
    фото: glavcom.ua

    Також російські військові не погоджують гуманітарних коридорів на Харківщині. Продукти намагаються передавати через волонтерів.

    Нагадаємо, увечері 3 квітня та уночі 4 квітня чутні вибухи в Тернополі, Рівненській області, Одесі та Херсоні.

    Напередодні стало відомо, що ворог готується до наступу на Сумщину – Данілов.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл військові Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)