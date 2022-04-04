Харків: окупанти гатять по лікарням та дитячим садочкам (фото)

Путінська орда обстріляла район Кулінічі

За добу російські військові 17 разів обстрілювали Харків та передмістя – Салтівку, П’ятихатки, Дергачі.

Місцева влада заявляє про десятки постраждалих.

Крім того, сьогодні вночі влучили по району Кулінічі. Як пишуть очевидці, окупанти стріляли по будинках і новій лікарні та дитячому садку.

Кулінічі раніше були окремим містечком, але 5 березня 2013 року їх включили у склад Харкова.

Також російські військові не погоджують гуманітарних коридорів на Харківщині. Продукти намагаються передавати через волонтерів.

Нагадаємо, увечері 3 квітня та уночі 4 квітня чутні вибухи в Тернополі, Рівненській області, Одесі та Херсоні.

Напередодні стало відомо, що ворог готується до наступу на Сумщину – Данілов.

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