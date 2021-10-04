«Слуга народу» назвала основного кандидата на посаду спікера Верховної Ради

Раніше Разумков казав, що Стефанчук націлився на його місце

Стало відомо, хто має найбільші шанси замінити на посаді Дмитра Разумкова

У «Слузі народу» назвали основного кандидата на посаду спікера Верховної Ради. Про це розповіла нардепка з фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, пише «Україна 24».

Депутатка розповіла, хто може посісти місце спікера Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова.

«У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке. Ідеться про конфлікт всередині фракції, це саме політичний вимір нашої фракції – зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук», – заявила вона.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Також Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

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