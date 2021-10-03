Відставка Разумкова. «Слуг», які проти, виключать з фракції?

У «Слузі народу» заявили про втрату політичного зв‘язку та взаємної довіри з Разумковим

Керівництво фракції «Слуга народу» розповіло, що будуть робити з тими, хто проголосує проти відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. «Слуга народу» нібито не застосовуватиме проти них каральні санкції у вигляді позбавлення мандату, але з фракції виключать. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook.

«Відбулось засідання фракції, на якому обговорювалось питання відставки спікера Верховної Ради.

Почуте від президента Зеленського та керівника фракції Давида Арахамії про втрату політичного зв‘язку та взаємної довіри з Дмитром Разумковим однозначно було для мене новиною і більш ніж переконливим із точки зору необхідності ініціювання процедури відставки спікера.

Опоненти цього рішення (вони є, хоч і дуже небагато) називали лише один контраргумент – треба приймати рішення лише після розмови з Разумковим», – сказав Яременко.

Можливо, покарати незгодних «було б процедурно правильно, але політично ситуація перезріла, і розмови з Разумковим президента та Давида Арахамії відбувались неодноразово», зауважив нардеп.

«Я підписав відповідне звернення (мій підпис був сто шістдесят якийсь). Голосів для початку процедури достатньо. Кандидатура нового спікера не обговорювалась. Але здається усі здогадуються», – натякнув Яременко.

У коментарях під дописом Яременко підтвердив журналістці Христині Бердинських те, що з фракції незгодних із відставкою Разумкова таки попросять.

Нагадаємо, депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко опублікував фото з президентом Володимиром Зеленським і доповнив його цікавим дописом.

Фракція «Слуга народу» найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

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