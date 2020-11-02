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    Разумков проводить погоджувальну раду: онлайн-трансляція

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    2 листопада проходить засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп&nbsp; - Разумков проводить погоджувальну раду: онлайн-трансляція
    2 листопада проходить засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп 

    Нардепи вирішать, чи буде законопроєкт Зеленського про КСУ в порядку денному Ради

    Спікер парламенту Дмитро Разумков проводить погоджувальне засідання Верховної Ради. Зокремаа сьогодні під час засідання керівники парламентських фракцій та груп вирішуватимуть питання, чи буде законопроєкт президента Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду в порядку денному Верховної Ради.

    До слова, Разумков зазначив, що цей тиждень буде непростим, оскільки планується розгляд ряду важливих законопроєктів.

    Також стало відомо, що сьогодні «Слуги народу» сьогодні обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

    Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовцівоскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

    Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

    Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

    Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

    Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

    Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

    Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

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