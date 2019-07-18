Разумков сподівається, що звільнені за вимогою Зеленського чиновники не підуть в суди



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Керівник «Слуги народу» вважає, що так президент наводить лад в країні

Керівник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков сподівається, що звільнені за вимогою Володимира Зеленського чиновники не підуть в суди.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу» 18 липня, коментуючи таку можливість.

«Повинна бути персональна відповідальність. Я сподіваюся, що чиновники не підуть до судів, тому що повинна бути мораль та чесність перед тими людьми, яким вони будуть дивитися в очі», - сказав він.

Водночас він підтримав Зеленського.

«Я вважаю дії більш ніж адекватними, правильними. І сподіваюся, що це лише початок, і президент почав наводити лад в державі», - сказав Разумков.

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки на Миколаївщину наказав в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву на звільнення. Гаранта не влаштовує ситуація довкола місцевого аеропорту.

До цього, 13 липня під час наради в морському торговельному порту в Одесі президент України Володимир Зеленський запропонував тимчасовому керівнику Державної фіскальної служби Олександру Власову написати заяву на звільнення. Останній погодився та виконав обіцянку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому за кермом автомобіля розповів, чому немає «посадок» в гучних справах.