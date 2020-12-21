Рада може прийняти новий законопроєкт для боротьби з кнопокодавством

У Верховній Раді розробляють кампанію для боротьби з неперсональним голосуванням

Документом посилиться відповідальність за неперсональне голосування як кримінальна, так і фінансова

У рамках кампанії для боротьби з неперсональним голосуванням у залі пленарних засідань Верховної Ради встановлять більше камер, а також посилять відповідальність нардепів за кнопкодавство.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, до таких рішень депутати прийшли на нараді щодо можливого факту неперсонального голосування на пленарному засіданні Верховної Ради 17 грудня.

Крім того, голова Ради анонсував розробку законопроєкту, що передбачає посилення відповідальності за кнопкодавство.

«З одного боку – кримінальна відповідальність, з іншого – фінансова. Як показує практика, депутати також переживають за свої заробітні плати», – зазначив Разумков.

Як відомо, партія «Європейська солідарність» вимагає від регламентного комітету Верховної Ради розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів 17 грудня.

Нагадаємо, що 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроєкт 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тис. грн, однак для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді. За розслідування правопорушення повинне взятися Державне бюро розслідувань, але спочатку генпрокурор має зареєструвати відповідне кримінальне провадження.

У разі визнання депутата винним у «кнопкодавстві» та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

Президент підписав закон про покарання за кнопкодавство 13 січня.