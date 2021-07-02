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    Росія звинуватила мера Риги в «політичному хуліганстві» і закрила йому в'їзд

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    Стакіс в травні 2021 року зняв російський прапор, який разом з прапорами інших країн був розміщений в центрі Риги&nbsp; - Росія звинуватила мера Риги в «політичному хуліганстві» і закрила йому в'їзд
    Стакіс в травні 2021 року зняв російський прапор, який разом з прапорами інших країн був розміщений в центрі Риги 
    Фото: LETA/Zane Bitere

    МЗС РФ назвав дії Стакіса «неповагою до державної символіки Росії»

    Офіційний Кремль закрив в'їзд в країну меру Риги Мартіньшу Стакісу. Про це заявила представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє Meduza.

    «У нинішніх непростих соціально-економічних умовах, в яких опинилася Латвія, ризькому градоначальнику, напевно, варто було б займатися не політичним хуліганством, а подумати про розвиток торгово-економічних зв'язків з російськими регіонами, як це успішно вдавалося його попередникам. Тепер Мартіньшу Стакісу це буде робити значно складніше. Він внесений до списку осіб, яким заборонений в'їзд в Російську Федерацію» – заявила Захарова.

    Причиною заборони на в'їзд в РФ стало те, що Стакіс в травні 2021 року зняв російський прапор, який разом з прапорами інших країн був розміщений в центрі Риги під час чемпіонату світу з хокею, і замінив його на прапор з символікою Олімпійського комітету Росії.

    МЗС РФ назвав дії Стакіса «неповагою до державної символіки Росії» і заявив, що санкції ВАДА, що забороняють використання російського прапора, в даному випадку не застосовуються, оскільки вони стосуються лише місць проведення спортивних заходів.

    В один день з російським прапором Мартіньш Стакіс і глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич прибрали з центру Риги білоруський прапор і замінили його на біло-червоно-білий прапор, який раніше був у Білорусі офіційним, а тепер є символом опозиції. Стакіс назвав недоречним «прапор, що символізує режим, який займається державним тероризмом».

    Тим часом, Білорусь висилає усіх латвійських дипломатів. Упродовж 48 годин країну повинні полишити усі дипломати і співробітники посольства Латвії. Залишитися дозволили одному адміністративно-технічному співробітники «для догляду за будівлею».

    Теги: МЗС Білорусь Росія санкції прапор Латвія
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    Росія звинуватила мера Риги в «політичному хуліганстві» і закрила йому в'їзд