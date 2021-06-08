Нова форма збірної України з футболу: істерика на болотах Московії все ще не заспокоїлася

Вся ця історія прекрасно показує, що в Кремлі усвідомлюють, що Крим український, а ними він був банально вкрадений

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На болотах Московии в районе Кремля началась истерика, которая все ещё не успокоилась. И судя по всему разрывает их не по-детски. Причина в том, что вчера презентовали новую форму сборной Украины по футболу. Форма эффектная и красивая. С тиснением карты Украины. А на карте, как и положено, есть Крым, который аннексировала Россия, и есть ОРДЛО, которое оккупировала Россия. И Кремлю это почему-то не понравилось. Красть наши земли нравится, убивать наших граждан нравится, финансировать подконтрольных террористов им нравится и очень нравится вывозить с оккупированных территорий заводы и предприятия в РФ. В общем, эти мародеры перевозбудились и у них начался словесный понос совмещенный театром абсурда.

Первой отличилась Мария Захарова. Но я бы её не судил строго. Судя по той чуши, которую она из себя извергла, то это говорила не она, а настойка боярышника. Мария, хочется все же порекомендовать вам решить свою проблему с алкоголем. Вы как-никак, но официальное лицо. И очень плохо когда официальное лицо несет бред в состоянии дичайшей алкогольной интоксикации. А у вас это уже система. Может попробуете закодироваться? Я читал, что это может помочь. Но в любом случае харе бухать и врать. Кстати, две недели назад вы обещали опровергнуть свою ложь, но все ещё не опровергли. Это потому что бухнули и забыли или просто вам соврать, как подышать, а дышите вы постоянно?

После сильно-выпившего спикера российского МИДа голос подал человек с самым большим интеллектом в ГосДуре. Да, Николай Валуев не только смог прочитать написанный ему текст, но даже смог повторить. Почти без запинки. Кстати, даже он выглядел более адекватно, чем Мария Захарова. Видимо не пьёт, как она.

Затем подключились другие миньоны из ГосДуры с интеллектом меньше, чем у Валуёв, но все же чуть больше, чем у ведра черешни. Но это не точно. Может у ведра и больше IQ, чем у них. Так Дмитрий Свищев из той же ГосДуры призвал УЕФА запретить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы с изображением Крыма. Ну пусть он ещё запретит птицам летать. Этот п... даже не понимает, что Крым не украинским признают лишь в России и еще у нескольких их вассалов. Так что он может кроме УЕФА еще жаловаться в Спортлото, Грете Тунберг и во Всемирную лигу сексуальных реформ по рекомендации Остапа Бендера.

Эти вопли и истерику подхватили разные кремляди из провластного пула. И они не утихают до сих пор. Недоимперия визжит и пускает сопли потому что их в очередной раз ткнули, что Крым – это не их территория. Вся эта история прекрасно показывает, что в Кремле все ещё осознают, что Крым украинский, а ими он банально украден. Вернее скрымзден. А все украденное рано или поздно надо возвращать. Пока они не хотят. Но придёт момент... Он обязательно придёт и эта постсовковая недоимперия развалится, как СССР. И тогда мы точно вернём Крым. А может и раньше. Пока же предлагаю насладиться плясками святого Витта в исполнении кремлядей. И пусть их корежит и дальше от целостной Украины и от слов: Слава Украине! Героям Слава!

Джерело: блог Борислава Берези

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