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    Кулеба закликав ОБСЄ пильно стежити за діями РФ

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    Очільник МЗС України Дмитро Кулеба привітав продовження місії ОБСЄ на Донбасі - Кулеба закликав ОБСЄ пильно стежити за діями РФ
    Очільник МЗС України Дмитро Кулеба привітав продовження місії ОБСЄ на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    Кулеба поінформував генеральну секретарку ОБСЄ про ескалацію російської агресії

    Сьогодні, 1 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмідт. Про це він повідомив у твіттері.

    Під час розмови було обговорено систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму.

    «Вітаю рішення про продовження мандату СММ і схвалення її бюджету, яке нині особливо важливе. ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ», – зазначив Кулеба.

    Нагадаємо, 31 березня під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ було ухвалено рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на рік – до 31 березня 2022 року.

    31 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі.

    Пентагон висловлює занепокоєння у зв’язку з порушенням окупантами режиму припинення вогню, а також посиленою присутністю військ РФ на кордоні з Україною.

    Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

    Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

    Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, а також продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.

    Теги: МЗС Крим Росія ОБСЄ Донбас війна Дмитро Кулеба
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