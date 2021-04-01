Кулеба закликав ОБСЄ пильно стежити за діями РФ

Кулеба поінформував генеральну секретарку ОБСЄ про ескалацію російської агресії

Сьогодні, 1 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмідт. Про це він повідомив у твіттері.

Під час розмови було обговорено систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму.

«Вітаю рішення про продовження мандату СММ і схвалення її бюджету, яке нині особливо важливе. ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ», – зазначив Кулеба.

Обговорив з Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмідт систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Вітаю рішення про продовження мандату СММ і схвалення її бюджету, яке нині особливо важливе. ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2021

Нагадаємо, 31 березня під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ було ухвалено рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на рік – до 31 березня 2022 року.

31 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі.

Пентагон висловлює занепокоєння у зв’язку з порушенням окупантами режиму припинення вогню, а також посиленою присутністю військ РФ на кордоні з Україною.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, а також продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.