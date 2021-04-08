СБУ вручила підозру одному з колишніх керівників Одеського порту

підозрюється у причетності до завдання державі збитків на 142 млн грн

Екс-керівник підприємства підозрюється у причетності до завдання державі збитків на 142 млн грн

Впродовж 2018-2019 років один із колишніх керівників держпідприємства здавав в оренду буксири за значно заниженими тарифами

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одному з колишніх керівників держпідприємства Одеський морський торговельний порт. Він підозрюється в причетності до завдання державі збитків на 142 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, протягом 2018-2019 років один із колишніх керівників держпідприємства здавав в оренду комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що через дії чиновника комерційні структури отримували від судновласників надприбутки, які повинні були надходити до бюджету.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Ще торік повідомлялося, що Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора підозрює керівництво ДП «Адміністрація морських портів України» та «Одеський морський торговельний порт» у масштабних зловживаннях. За версією слідства, протягом п`яти років посадовці держпідприємств здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.

Додамо, що напередодні СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм. Слідчі перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.