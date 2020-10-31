«Слуга народу» назвала три шляхи виходу з конституційної кризи

Президентська політсила підтримує ухвалення законопроєкту про припинення повноважень всіх суддів Конституційного суду

Держава має три шляхи виходу з кризи, яку спровокувало скандальне скасування суддями Конституційного суду е-декларацій.

Про це йдеться у заяві політичної сили в офіційному Telegram-каналі.

«Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця», – заявили в «Слузі народу».

Третім шляхом вирішення кризи в партії назвали ухвалення запропонованого Зеленським законопроєкту про припинення повноважень всіх суддів Конституційного суду.

«Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним. Закликаємо всіх відповідальних та проукраїнських народних депутатів згадати, що Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз», – наголосили в «Слузі народу».

До слова, секретар РНБО заявив про причетність Росії до рішення Конституційного суду.

Зазначимо, Європарламент підтримав ідею звільнення усіх суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

До слова, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.