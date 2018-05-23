Ректору Сумського університету оголосили догану за практику студентів в Криму

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Міністерство направило листа до СБУ із проханням з'ясувати обставини організації та здійснення поїздки студентів університету до окупованого Криму

Міністерство освіти та науки оголосило догану ректору Сумського державного педагогічного університету за організацію практики студентів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє МОН.

«21 травня 2018 року в МОН підписано Наказ про оголошення догани ректору Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Юрію Лянному за невиконання умов трудового контракту. Таке рішення прийнято на підставі рекомендацій експертно-кадрової комісії 17 травня 2018 року», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що комісія розглядала три питання: результати позапланової перевірки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, здійсненої з 24 до 27 квітня 2018 р. Державною інспекцією навчальних закладів України (ДІНЗ); участь у поході студентів спеціальності «Туризм» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка з 27 квітня до 7 травня 2018 року, і, можливо, влітку 2017 року на тимчасово окуповану територію України Автономної Республіки Крим та можливі порушення антикорупційного законодавства (неврегулюваний конфлікт інтересів) ректором Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Також зазначається, що міністерство направило листа до Служби безпеки України із проханням з'ясувати обставини організації та здійснення поїздки студентів університету до окупованого Криму, під час якої життя студентів наражалося на небезпеку.

Крім того, МОН звернулося до Національної поліції щодо перевірки факту спільної роботи близьких осіб в університеті. У разі підтвердження наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів правоохоронними органами та МОН будуть вжиті відповідні заходи.

Нагадаємо, група студентів Сумського державного педагогічного університету за спеціальністю «Туризм» пройшла практику в окупованому Криму. Про це стало відомо із сюжету телеканалу UA:Суми.

Ректор університету Юрій Лянной розповів у коментарі телеканалу, що необхідність проходження практики саме в окупованому Криму була викликана неможливістю якісного її проходження в інших місцях.