Релігійна ситуація в сучасній Україні: підсумки 2017-го та перспективи на майбутнє

Учасники прес-конференції у «Главкомі» проаналізують сучасний стан релігійної ситуації в країні

Сьогодні, 10 січня, об 11:00 в прес-центрі «Главкома»відбудеться прес-конференція на тему: «Релігійна ситуація в сучасній Україні: підсумки 2017-го та перспективи на майбутнє». [READ_MORE] Запрошені гості: Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства відділення