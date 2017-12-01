Релігійна ситуація в сучасній Україні: підсумки 2017-го та перспективи на майбутнє
- Сьогодні, 11:01
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Учасники прес-конференції у «Главкомі» проаналізують сучасний стан релігійної ситуації в країні
Сьогодні, 10 січня, об 11:00 в прес-центрі «Главкома»відбудеться прес-конференція на тему: «Релігійна ситуація в сучасній Україні: підсумки 2017-го та перспективи на майбутнє».
Запрошені гості:
Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ;
Оксана Горкуша, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ;
Віта Титаренко, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Учасники прес-конференції проаналізують сучасний стан релігійної ситуації в країні, підведуть підсумки 2017 року, релігійні протистояння, перехід громад з одного патріархату до іншого, які є релігійні концепції майбутнього, як розвиватиметься ситуація у 2018 році.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: