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    Думки вголос

    Звідки взявся скандальний лист Патріарха Філарета

    Про ситуацію з собором РПЦ і листом Філарета
    Мовою оригіналу 1) Прописанный в уставе РПЦ особый статус УПЦ МП - это попытка де-юре показать, что украинская православная церковь является самостоятельной. Хотя все прекрасно понимают, что она была и будет полностью подчиненной Москве. Как в плане финансовых потоков, так и кадровых назначений. Особый статус также попытка показать, что УПЦ МП не
    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 11:10
    • Розсилка
    Патріарх Філарет
    Патріарх Філарет

    Про ситуацію з собором РПЦ і листом Філарета

    Мовою оригіналу

    1) Прописанный в уставе РПЦ особый статус УПЦ МП - это попытка де-юре показать, что украинская православная церковь является самостоятельной. Хотя все прекрасно понимают, что она была и будет полностью подчиненной Москве. Как в плане финансовых потоков, так и кадровых назначений.

    Особый статус также попытка показать, что УПЦ МП не является церковью страны-агрессора, как кричат украинские ура-патриоты и сторонники УПЦ КП, уже готовые отбирать имущество МП и принимать антицерковные законы. Хотя стали бы они это реально делать - очень большой вопрос. Особенно учитывая, что тот же Порошенко затормозил все эти антицерковные законы, поскольку лично он не хочет ссорится с Москвой.

    2) Мы увидели откровенный и жестокий троллинг со стороны РПЦ Филарета в виде «слива» в СМИ основных тезисов его письма собору. И выставив все так, словно Филарет хочет покаяться, снять с себя отлучение от церкви и просит прощения у РПЦ.

    На самом деле письмо Филарета достаточно хитрое. Написано общими фразами. И себя он там нигде не упоминает.

    Так к чему вообще было данное письмо?

    Не секрет, что последние годы УПЦ МП вела переговоры с Филаретом о возможном объединении. Понятно, что цель была в том, чтобы, пока ведутся переговоры, не было атак на имущество МП. Мы же понимаем, что религия, к сожалении, для многих - это очень выгодный бизнес.И для УПЦ МП, и УПЦ КП, и РПЦ.

    В свою очередь Филарет видел во главе объединенной церкви себя. И главное - объединение легализировала бы его церковь, которую не признают канонические православные церкви. Плюс - дополнительные финансовые потоки в карман.

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    И, видно, Филарету обещали, что именно он возглавит объединенную УПЦ. Но об этом надо просить собор РПЦ. Груба говоря, прогнуться перед патриархом Кириллом. Собственно - отсюда и письмо Филарета. Также, думается, гарантировалось, что холуйский текст письма никто не узнает.

    В итоге - УПЦ МП получила особый независимый статус, а Филарета публично опозорили. В стиле: дедушка перед смертью решил покаяться. А теперь - последует «месть» от КП.

    К чему все это приведет? К очередному обострению в Украине между УПЦ МП и УПЦ КП, к усиление «наездов» на МП. Опять поднимут антицерковные законы и так далее. А ведь страна нищая и злая. Люди итак друг друга кругом ненавидят. И религиозные разборки - это всегда один из острых поводов выплеснуть злобу.

    Но РПЦ это особо не волнует. Драка же будет происходить в Украине, а не в России. И можно будет показывать перед выборами Путина на Украину: вот какое у них мракобесие! Именно такое бывает там, где нет принципа "За веру, царя и отечество!"...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Філарет РПЦ УПЦ МП УПЦ КП релігія
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