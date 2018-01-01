Reuters: Кім Чен Ин наказав почати переговори з Південною Кореєю
- Сьогодні, 08:33
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Переговори між Кореями можуть пройти 9 січня
Лідер КНДР наказав почати переговори з Південною Кореєю за допомогою спеціального зв'язку в демілітаризованій зоні в Пханмунджомі. Про це в середу повідомило агентство Reuters.
Відзначається, що спеціальна лінія зв'язку буде відкрита, починаючи з 09:30 (за київським часом).
Як раніше повідомлялось, під час новорічного звернення до народу лідер КНДР висловила готовність розпочати переговори із питання участі своєї збірної у майбутніх зимових Олімпійських Іграх в південнокорейському Пхенчхані. Сеул позитивно оцінив цю ініціативу Пхеньяна: президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР у прикордонному місті Пханмунджомі стосовно можливого допуску КНДР до майбутніх зимових Олімпійських Ігор в Пхенчхані Згідно з пропозицією південнокорейської сторони, ці переговори можуть пройти 9 січня.
Нагадаємо, Північна Корея найближчим може провести нове ракетне випробування.
Нагадаємо: Радбез ООН 22 грудня одноголосно ухвалив рішення посилити санкції проти Північної Кореї через проведення нею ракетних і ядерних випробувань. Зокрема, значно зменшено (з 2 млн до 500 тис. барелів) обсяг палива, що постачають їй.
Крім того, заборонено ввезення до Північної Кореї продовольчої та сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева. Також забороняються постачання промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.
КНДР не бажає скасовувати ракетні і ядерні випробування, пояснюючи їх необхідністю самозахисту.