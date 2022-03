Reuters: Renault призупиняє роботу в Росії

Французький автогігант Renault зупиняє роботу в Росії. Про це повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав французьких бізнес-гігантів Renault, Auchan і Leroy Merlin припинити присутність у Росії, а також закликав французькі компанії покинути країну. Про це він заявив своєму відеозверненні до французького парламенту в середу.

Окрім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба публічно закликав світ відмовитися від продукції компанії Renault.

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi