  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Reuters: Renault призупиняє роботу в Росії

    Renault призупиняє діяльність у Росії - Reuters: Renault призупиняє роботу в Росії
    Renault призупиняє діяльність у Росії
    Фото: Renaultgroup

    Французька компанія ухвалила рішення тимчасово зупинити роботу у країні-агресорі

    Французький автогігант Renault зупиняє роботу в Росії. Про це повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на свої джерела.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав французьких бізнес-гігантів Renault, Auchan і Leroy Merlin припинити присутність у Росії, а також закликав французькі компанії покинути країну. Про це він заявив своєму відеозверненні до французького парламенту в середу.

    Окрім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба публічно закликав світ відмовитися від продукції компанії Renault.

    Ще учора, 22 березня повідомлялося, що французький автовиробник Renault після паузи відновив роботу своїх заводів у Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія заявляла про призупинення виробництва авто у РФ, пославшись на логістичні проблеми. Проте рішення Renault відновити виробництво отримало підтримку французького уряду, який є головним акціонером.

    Renault володіє контрольним пакетом у 2/3 акцій російського автовиробника «АвтоВАЗ» з кінця 2016 року, після того як у 2007 році вперше інвестувала у тодішній швидкозростаючий ринок. Це створює додаткові проблеми у рішенні США, Британії та країн ЄС економічно ізолювати агресора.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Renault #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Reuters: Renault призупиняє роботу в Росії