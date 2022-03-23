Reuters: Renault призупиняє роботу в Росії

Французька компанія ухвалила рішення тимчасово зупинити роботу у країні-агресорі

Французький автогігант Renault зупиняє роботу в Росії. Про це повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав французьких бізнес-гігантів Renault, Auchan і Leroy Merlin припинити присутність у Росії, а також закликав французькі компанії покинути країну. Про це він заявив своєму відеозверненні до французького парламенту в середу.

Окрім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба публічно закликав світ відмовитися від продукції компанії Renault.

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2022

Ще учора, 22 березня повідомлялося, що французький автовиробник Renault після паузи відновив роботу своїх заводів у Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія заявляла про призупинення виробництва авто у РФ, пославшись на логістичні проблеми. Проте рішення Renault відновити виробництво отримало підтримку французького уряду, який є головним акціонером.

Renault володіє контрольним пакетом у 2/3 акцій російського автовиробника «АвтоВАЗ» з кінця 2016 року, після того як у 2007 році вперше інвестувала у тодішній швидкозростаючий ринок. Це створює додаткові проблеми у рішенні США, Британії та країн ЄС економічно ізолювати агресора.