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    Економіка та фінанси

    Renault із дозволу уряду Франції відновив роботу в РФ

    Renault володіє контрольним пакетом у 2/3 акцій російського автовиробника &laquo;АвтоВАЗ&raquo; - Renault із дозволу уряду Франції відновив роботу в РФ
    Renault володіє контрольним пакетом у 2/3 акцій російського автовиробника «АвтоВАЗ»
    фото: Renault

    Французький уряд є головним акціонером компанії

    Французький автовиробник Renault відновив роботу своїх заводів у Росії. Про це повідомляє The Guardian.

    Після вторгнення Росії в Україну компанія заявляла про призупинення виробництва авто у РФ, пославшись на логістичні проблеми. Проте рішення Renault відновити виробництво отримало підтримку французького уряду, який є головним акціонером, згідно з джерелами Reuters.

    Renault володіє контрольним пакетом у 2/3 акцій російського автовиробника «АвтоВАЗ» з кінця 2016 року, після того як у 2007 році вперше інвестувала у тодішній швидкозростаючий ринок.

    Це створює додаткові проблеми у рішенні США, Британії та країн ЄС економічно ізолювати агресора.

    Раніше стало відомо, що «АвтоВАЗ» відправляє працівників у відпустку через брак деталей.

    У лютому Renault назвав можливою зупинку «АвтоВАЗу» через російське вторгнення.

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    Теги: ЄС росія окупанти США війна ринок Україна уряд окупація Renault АвтоВАЗ #stoprussia
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    Renault із дозволу уряду Франції відновив роботу в РФ