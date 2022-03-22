Renault із дозволу уряду Франції відновив роботу в РФ

Французький уряд є головним акціонером компанії

Французький автовиробник Renault відновив роботу своїх заводів у Росії. Про це повідомляє The Guardian.

Після вторгнення Росії в Україну компанія заявляла про призупинення виробництва авто у РФ, пославшись на логістичні проблеми. Проте рішення Renault відновити виробництво отримало підтримку французького уряду, який є головним акціонером, згідно з джерелами Reuters.

Renault володіє контрольним пакетом у 2/3 акцій російського автовиробника «АвтоВАЗ» з кінця 2016 року, після того як у 2007 році вперше інвестувала у тодішній швидкозростаючий ринок.

Це створює додаткові проблеми у рішенні США, Британії та країн ЄС економічно ізолювати агресора.

Раніше стало відомо, що «АвтоВАЗ» відправляє працівників у відпустку через брак деталей.

У лютому Renault назвав можливою зупинку «АвтоВАЗу» через російське вторгнення.

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