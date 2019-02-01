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    Рейтинг найкращих аналітичних центрів Центральної і Східної Європи. Хто представив Україну

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    Рейтинг найкращих аналітичних центрів Центральної і Східної Європи. Хто представив Україну

    В перелік найкращих увійшов Інститут світової політики

    Інститут світової політики / Institute of World Policy знову потрапив у топ кращих аналітичних центрів Центральної та Східної Європи (Top Think Tanks in Central and Eastern Europe).

    Про це повідомляється на сторінці Think twice UA у соцмережі Facebook.

    Як зазначається, 31 січня був опублікований щорічний рейтинг найкращих аналітичних центрів світу «Global Go to Think Tank Index Report», який готується в рамках Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсільванії.

    «Одним з важливих висновків дослідження є поява нових бізнес моделей для роботи аналітичних центрів. Для того, щоб вижити все більше аналітичних центрів визнають необхідність постійних інновацій. Зважаючи на зміну контексту, аналітичні центри мають реалізовувати іновації в тактиці управління, стратегічних планах, комунікації, фандрейзингу, стратегії розвитку, в застосуванні великих масивів даних. Водночас нова бізнес-модель не повинна суперечити первинній місії аналітичних центрів - проводити якісні та впливові дослідження, які можуть допомогти у формуванні політики. Тільки з інноваційними бізнес-моделями і досконалими дослідженнями аналітичні центри зможуть виживати в сучасному світі», - говориться у повідомленні.

    Повідомляється, що серед українських аналітичних центрів рейтинг вже традиційно в переліку найкращих в Східній та Центральній Європі рейтинг відзначає наступні:

    Серед інших номінацій, де присутні інші аналітичні центри, наступні:

    Best Government Affiliated Think Tanks

    Best Think Tank Network

    Think Tank to Watch in 2018

    «Водночас зауважуємо, що даний рейтинг показує тільки невелику частину успішних think tanks з українського ландшафту, і багато організацій, які своїми здобутками, вже давно мали б бути в рейтингу, щороку там і не з’являються», - говориться у повідомленні.

    Додається, що автор проекту – Джеймс Г. МакГанн, дослідник аналітичних центрів щороку публікує та презентує деталізоване та ґрунтовне дослідження, де окрім найкращих аналітичних центрів, визначних за спеціальною методологією, також фіксуються ключові тренди в світі think tanks.

    Ознайомитися з переможцями попередніх років можна на сайті Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP).

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