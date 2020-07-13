Резніков розхвалив МЗС за активізацію роботи в «Нормандському форматі»



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Олексій Резніков

Він також відзначив важливість проєкту щодо забезпечення питною водою Маріуполю

Віцепрем‘єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що активізація роботи в рамках Нормандського формату відбулася завдяки проактивній позиції Міністерства закордонних справ України та роботі із головами МЗС Франції та Німеччини. Про це він сказав під час презентації спільного проєкту Урядів України і Франції із забезпечення Маріуполя питною водою.

«Сьогодні дуже багато було сказано про підтримку України нашими французькими колегами, в тому числі, а рівні перемовин в рамках Нормандського формату. Власне, і активізація роботи в «Норманді», підтримка нашими європейськими партнерами України і, як результат, організація та безпосередньо проведення зустрічей у Парижі та Берліні, це все запорука наших дипломатів, зокрема, Міністерства закордонних справ і особистої позиції міністра Дмитра Кулеби», - наголосив віцепрем‘єр.

Він також відзначив важливість проєкту щодо забезпечення питною водою міста Маріуполь. Власне, в рамках проєкту Урядом Франції надається пільговий кредит Україні у 64 млн євро на 30 років під 0,08% річних на будівництво заводу з виробництва питної води з використанням французьких технологій, а також модернизацію супутньої інфраструктури Маріуполю.