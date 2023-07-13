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Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
Експрем'єр наголосив, що підтримує рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси
фото: Getty Images

Велика Британія закликала США не припиняти допомагати Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії та великий прихильник України Борис Джонсон зазначив, що спостерігає «певну втому від України в Європі». Він закликав Сполучені Штати не полишати Україну у боротьбі з Росією, адже перемога над Москвою є необхідною. Про це пише CNN.

В інтерв’ю CNN після час завершення  саміту НАТО Джонсон заявив, що найбільшим ворогом Києва зараз є втома від України в Європі.  «Це виснаження решти світу, і особливо прихильників України, у тому, щоб переконатися, що вони переможуть», – сказав британський політик. 

Тому він закликав США продовжувати підтримувати Україну, включаючи постійну передачу зброї. Він додав, що не може бути «виправдання» для затримки членства України в НАТО.

«Не може бути жодного виправдання чи причини, щоб продовжувати зволікати», – сказав Джонсон, додавши, що «дуже важливо», що Україна уже на шляху до членства в НАТО. «Ми бачили, що відбувається, коли у вас немає України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років», – зазначив політик. 

Експрем'єр також наголосив, що підтримує рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повертається додому після саміту НАТО у Вільнюсі, де був досягнутий хороший результат для нашої країни, а також значне посилення зброєю для українських воїнів. Про це глава держави розповів у відеозверненні.

За його словами, уперше за час незалежності сформований фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.

«Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень «Великої сімки». На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими», – заявив Зеленський. Президент наголосив, що за два дні саміту зникли будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО.

До слова, пов’язана з РФ хакерська група From Russia with Love учора, 12 липня, оприлюднила конфіденційну інформацію про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

За попередньою інформацією, хакери злили в мережу 29 файлів, що містять інформацію про охорону лідерів країн НАТО, різні слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення та імена військовослужбовців.

В опублікованих даних, зокрема, сказано, що під час підготовки саміту були перевірені 30 установ і 346 активів, розташованих на території Литви, з яких 23% потрапили в зону ризику, що характеризується як неприйнятний рівень загрози.

Також у документах наявні особисті дані 17 співробітників снайперської групи міністерства внутрішніх справ Литви, які нібито відповідали за безпеку під час саміту. Були злиті й імена осіб, відповідальних за обмін розвідданими з розвідувальними службами НАТО в Литві і за моделювання можливих загроз безпеці учасників саміту.

Крім того, опубліковані нібито маршрути пересування делегацій Альянсу у Вільнюсі. Зокрема, наводяться конкретні маршрути й вулиці, якими начебто пересувалися колони.

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Теги: Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент Борис Джонсон перемога

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