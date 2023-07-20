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The Washington Post: ЗСУ вже використовують касетні боєприпаси на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The Washington Post: ЗСУ вже використовують касетні боєприпаси на фронті
Касетні боєприпаси використовувалися в ударах по траншеях окупантів
фото з відкритих джерел

Боєприпаси вже задіяні в боях на південному фронті

Українські збройні сили вже почали використовувати американські касетні боєприпаси на полі бою проти російських загарбників. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських офіційних осіб.

Стверджується, що ці боєприпаси вже задіяні в боях на південному фронті. Також ЗСУ збираються вести ними вогонь поблизу Бахмута.

Касетні боєприпаси, за словами неназваного українського чиновника, використовувалися в ударах по траншеях окупантів, надмірне мінування яких уповільнювало контрнаступ ЗСУ.

Касетні боєприпаси довго були темою суперечок у Білому домі, оскільки цей тип озброєння заборонено у більшості країн світу. Хоча ні США, ні Україна, ні, тим більше, Росія відповідну конвенцію не підписували.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії. 

Раніше повідомлялося, що американські касетні боєприпаси так швидко були передані Україні, тому що їх заздалегідь розмістили в Європі.

Теги: росія Україна боєприпаси озброєння контрнаступ США

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