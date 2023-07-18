Головна Світ Політика
search button user button menu button

Резніков провів розмову з Остіном: стало відомо, про що буде «Рамштайн»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Резніков провів розмову з Остіном: стало відомо, про що буде «Рамштайн»
Олексій Резніков і Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Найближче засідання Контактної групи з питань оборони України буде присвячене найближчим потребам України в засобах протиповітряної оборони і боєприпасах

Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, міністри оборони України та Сполучених Штатів, Олексій Резніков і Ллойд Остін, провели телефонну розмову. Про це повідомив Резніков у Twitter.

Очільник Міноборони України повідомив, що під час розмови з Ллойдом Остіном вони обговорили результати Вільнюського саміту НАТО і способи прискорення процесу руху України до взаємовідповідності з Альянсом.

Під час розмови міністри також обговорили плани завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн» та ситуацію на полі бою, а також потреби української армії в озброєнні та техніці. Зокрема, було розглянуто можливість надання Сполученими Штатами касетних боєприпасів для підтримки України.

У Пентагоні своєю чергою підкреслили, що Остін і Резніков обговорили пріоритети завтрашнього засідання Контактної групи з питань оборони України у віртуальному форматі.

У пресслужбі міноборони США було зазначено, що найближче засідання Контактної групи з питань оборони України буде присвячене найближчим потребам України в засобах протиповітряної оборони і боєприпасах, а також підтримці та забезпеченню України в довгостроковій перспективі. 

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виділять Україні гуманітарну допомогу на суму у $500 млн

До слова, сьогодні до Києва з робочим візитом приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Очікується, що посадовиця зустрінеться із керівниками органів влади України та поспілкується з українськими аграріями, лідерами приватного бізнесу, представниками громадянського суспільства, енергетиками, молоддю, працівниками рятувальних служб і спеціалістами у сфері психологічного здоров’я.

Теги: США Міноборони Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cоюзників не влаштовує, що в нас корупція настільки тотальна і повсюдна, на всіх рівнях, в усіх сферах
Україна роздратувала союзників. Головна причина
7 липня, 12:47
Резніков зазначив, що українські пілоти освоять нові навички швидше, ніж за шість місяців
Резніков повідомив, коли в Україну надійдуть західні винищувачі
19 червня, 21:08
Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі
США закуплять для України ракети Amraam: чим вони особливі
21 червня, 17:14
Іл-96 Путіна вилетів із Москви на північний захід, свідчать дані з сервісу FlightRadar
Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ
24 червня, 15:25
Захисники продовжують звільнення українських територій
Британська розвідка повідомила про успіхи ЗСУ біля Бахмута
26 червня, 09:15
Ентоні Блінкен
Держсекретар США анонсував потужний пакет підтримки для України
29 червня, 03:22
Сполучені Штати запевняють, що і надалі допомагатимуть Україні
США оголосили новий пакет військової допомоги. Що отримає Україна
27 червня, 20:41
4 липня американці відзначають 247-й день народження своєї країни
Україна привітала США з Днем Незалежності (відео)
4 липня, 23:57
Ракета пролетіла 1000 км на висоті понад 6 тис. км
Після погроз Америці КНДР запустила балістичну ракету
12 липня, 07:01

Політика

Резніков провів розмову з Остіном: стало відомо, про що буде «Рамштайн»
Резніков провів розмову з Остіном: стало відомо, про що буде «Рамштайн»
Стало відомо, хто може стати новим міністром оборони Британії
Стало відомо, хто може стати новим міністром оборони Британії
Путін і Лукашенко ратифікували угоду про спільні центри підготовки військових
Путін і Лукашенко ратифікували угоду про спільні центри підготовки військових
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT
Росія припиняє участь у «зерновій угоді»: реакція ЄС
Росія припиняє участь у «зерновій угоді»: реакція ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
63K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
43K
Поляки у відчаї: Україна заборонила імпорт яєць та курятини
25K
Стоматолог, багато їжі. Речник «Хочу жити» розповів про табори для полонених росіян
23K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті
15K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту