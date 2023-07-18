Резніков провів розмову з Остіном: стало відомо, про що буде «Рамштайн»

Найближче засідання Контактної групи з питань оборони України буде присвячене найближчим потребам України в засобах протиповітряної оборони і боєприпасах

Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, міністри оборони України та Сполучених Штатів, Олексій Резніков і Ллойд Остін, провели телефонну розмову. Про це повідомив Резніков у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник Міноборони України повідомив, що під час розмови з Ллойдом Остіном вони обговорили результати Вільнюського саміту НАТО і способи прискорення процесу руху України до взаємовідповідності з Альянсом.

Під час розмови міністри також обговорили плани завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн» та ситуацію на полі бою, а також потреби української армії в озброєнні та техніці. Зокрема, було розглянуто можливість надання Сполученими Штатами касетних боєприпасів для підтримки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Пентагоні своєю чергою підкреслили, що Остін і Резніков обговорили пріоритети завтрашнього засідання Контактної групи з питань оборони України у віртуальному форматі.

У пресслужбі міноборони США було зазначено, що найближче засідання Контактної групи з питань оборони України буде присвячене найближчим потребам України в засобах протиповітряної оборони і боєприпасах, а також підтримці та забезпеченню України в довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виділять Україні гуманітарну допомогу на суму у $500 млн.

До слова, сьогодні до Києва з робочим візитом приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Очікується, що посадовиця зустрінеться із керівниками органів влади України та поспілкується з українськими аграріями, лідерами приватного бізнесу, представниками громадянського суспільства, енергетиками, молоддю, працівниками рятувальних служб і спеціалістами у сфері психологічного здоров’я.