Резніков повідомив, коли відбудеться нове засідання у форматі «Рамштайн»

Що саме буде обговорюватись на зустрічі наразі не відомо

Нове 14-те засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у вівторок, 18 липня. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своїй колонці для Liga.net.

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Резніков розповів, що після саміту НАТО у Вільнюсі він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Однак міністр задоволений зустріччю Альянсу.

Окрім цього він повідомив, що нове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 18 липня.

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«Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув «ні, цього не буде, це неможливо». По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн», – написав він.

Однак що саме буде обговорюватись на зустрічі – він не уточнив.

Нагадаємо, міністру закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вдячна кожній країні, яка надала військову допомогу Україні, але поки цього недостатньо для остаточної перемоги у війні з Росією.

Триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.