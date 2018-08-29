Резонансна ДТП на Львівщині: поліцейського, який збив двох людей, затримали



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Фото: Facebook Вікторії Балицької Автомобіль, який здійснив ДТП

Правоохоронцю загрожує до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами

Поліцейського, який вчинив смертельну ДТП з двома загиблими на Львівщині, затримали.

Про це 29 серпня повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«За результатами попереднього медичного огляду встановлено, що правоохоронець перебував у стані алкогольного сп’яніння», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що на цей час здійснюються першочергові слідчі дії.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), а також обрання запобіжного заходу.

Згідно чинного законодавства, у разі доведення вини поліцейському загрожує до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше повідомлялося, що у селі Жарків Бродівського району Львівської області працівник одного із підрозділів поліції Львівщини, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на смерть водія скутера та його пасажира.