Київ може повернутися до жорсткого карантину: названі умови



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Дотримання протиепідемічних заходів допоможе запобігти поширенню коронавірусу

Найближчим часом для посилення карантину в Києві поки немає підстав

Протягом кількох днів у Києві фіксується понад 200 нових випадків захворювання на коронавірус. Так, від початку епідемії у Києві підтверджено 15511 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 235 осіб.

Як повідомив сайту «Сьогодні» голова Управління Держпродспоживслужби у столиці Олег Рубан, , посилити карантин можуть, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%.

«Якщо такий (показник. – Ред.) перевищить 50% – місто автоматично перейде до «помаранчевої» зони. До того ж, посилення карантину можливе, якщо зростання темпів захворюваності буде вище за 10%. Сьогодні в місті спостерігається підвищена лабораторна діагностика інфекції та госпіталізація хворих. Ми розширюємо ліжковий фонд в міських лікарнях. Тому найближчим часом для розгляду переходу до посилення карантину у нас поки немає підстав. Однак якщо ми не будемо стабілізувати ситуацію і не контролюватимемо зростання захворюваності – може бути різке погіршення і повернення до жорсткого карантину. Київ потрапить до «червоної» зони, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%», – розповів Рубан.

Він також розповів, яка ситуація з карантином у школах і дитячих садках столиці.

«Щодня ми проводимо заходи по 5-10 таких організованих групах. Проводяться окремі заходи при виявленні хворих, як серед вчителів, так і серед учнів. Можу сказати, що на сьогодні ситуація контрольована. Якщо всі служби працюватимуть в такому ж режимі – нам вдасться впоратися з інфекцією в школах міста. Ситуація типова. Такі ж проблеми виникали і при грипі. Ми закриваємо шкільні організовані групи на карантин і по ковіду. Так само було при дифтерії, вітрянці та інших інфекційних захворюваннях», – сказав Рубан.

На запитання, чи можуть в Києві запровадити карантинні зони по районах, він відповів: «Ні. Таких зон за районами міста не може бути. Київ – це мегаполіс, де максимально розосереджені всі установи, і ділити його на зони не вийде. Адже лікарні розташовані в різних районах, як і трудові колективи. А Дарницький район знаходиться в лідерах по інфекції, оскільки там мешкає найбільше населення».

Коронавірус в Україні

Всього 140479

Хворіють 73999

Одужали 63546

Померли 2934

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Нагадаємо, на карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів.

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