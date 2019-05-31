РФ і КНР не вдається витіснити долари і євро у двосторонній торгівлі



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У 2018 році двостороння торгівля між РФ і КНР виросла на 24%

Центральний банк РФ опублікував статистику щодо використання національних валют в експортно-імпортних операціях із КНР.

Так, в 2018 році доля розрахунків в рублях і юанях зменшилася із 18,3% до 16,9%. Водночас частка євро і доларів зросла із 81,7% до 83,1%, пише видання РБК.

У РФ 2018 року було поставлено завдання щодо зменшення використання долара на фоні можливого посилання санкцій з боку США.

Тоді як доля долара за останній рік порівняно із 2017 роком таки зменшилася із 77,2% до 75,8%. Хоча в абсолютних показниках сума російсько-китайської торгівлі в доларах також зросла – із 70,9 млрд до 86,5 млрд.

Загалом же торгівля між РФ і КНР в 2018 році збільшилася на 24% і склала 114,2 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що в в рамках торгів облігацій федерального займу (ОФЗ) 29 травня російському міністерству фінансів вдалося продати цінних паперів лише на 45,5 млрд доларів. Востаннє мінфін РФ займав такі невеликі об’єми в лютому.