РФ може почати реєструвати закордонні ЗМІ в якості іноземних агентів вже цього тижня

Роскомнадзор обіцяє симетричні кроки у відповідь на порушення прав RT і Sputnik закордоном

Міністерство юстиції Росії може почати процес реєстрації окремих закордонних ЗМІ в якості іноземних агентів вже цього тижня. Про це повідомляє РИА Новости, посилаючись на своє джерело у Раді Федерації. Так, на даний момент 9 американських ЗМІ, включно із «Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа» і «Голос Америки» можуть потрапити



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Реєстрації в Росії окремих закордонних ЗМІ в якості іноземних агентів

Роскомнадзор обіцяє симетричні кроки у відповідь на порушення прав RT і Sputnik закордоном

Міністерство юстиції Росії може почати процес реєстрації окремих закордонних ЗМІ в якості іноземних агентів вже цього тижня. Про це повідомляє РИА Новости, посилаючись на своє джерело у Раді Федерації.

Так, на даний момент 9 американських ЗМІ, включно із «Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа» і «Голос Америки» можуть потрапити до переліку, який має схвалити Рада Федерації.

В той же час регулятор ЗМІ в РФ Роскомнадзор заявив про те, що вони будуть пропорційно відповідати на будь-які порушення прав російських ЗМІ за кордоном. Дане відомство заявило, що вони мають для цього відповідні інструменти. Перш за все мова йде про можливі кроки щодо компанії Alphabet Inc. Google, якщо буде прийнято рішення, що повідомлення RT і Sputnik будуть показувати в кінці пошукових результатів відповідного інтернет-браузера.

Як повідомлялося, Держдума РФ прийме постанову про заборону відвідувати нижню палату журналістам всіх американських ЗМІ у відповідь на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США.