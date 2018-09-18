РФ планує до кінця року підписати із КНР угоду про західний газовий коридор



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В цих переговорах в Москви з’явилися конкурентні переваги

Віце-прем’єр-міністр РФ Дмитро Козак заявив, що переговори із Пекіном щодо постачання газу по західному маршруту мають завершитися до кінця 2018 року підписанням угоди.

Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Зі свого боку Олексій Міллер, який очолює «Газпром», повідомив, що погоджено всі моменти, окрім ціни. Це по суті ставить під питання заяву Козака щодо можливості досягнення угоди. Саме ціна із 2013 року є головною перешкодою для підписання контракту.

Проте на відміну від 2014 року, коли Пекін і Москва домовилися про створення східного газового коридору із використанням Ковиткінського і Чаяндинського родовищ, тепер Москва має переваги. Тоді Москва вступала в гостру конфронтацію із США і потребувала підтримки Пекіну. Китайська сторона ж розраховувала на максимальну диверсифікацію поставок, а тому могла диктувати Москві умови.

Ціна постачання газу по східному коридору не відома і на сьогодні. Проте зараз КНР не може розраховувати на додаткові поставки скрапленого газу із США, а Туркменістан в минулий опалюваний сезон показав себе ненадійним постачальником.

Окрім того, цього разу РФ не треба буде вкладати кошти в розвиток нових родовищ, переробних заводів і трубопроводів. Газ для можливого західного газового коридору, який може пройти через Алтай, будуть видобувати на вже розроблених родовищах західного Сибіру. Це не збільшує шанси на підписання угоди до кінця року, проте робить більш імовірним її рівноправність, порівняно із домовленістю 2014 року.