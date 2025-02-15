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ЗСУ провели зухвалу операцію під Покровськом: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ провели зухвалу операцію під Покровськом: подробиці
Окупанти намагаються відбити село, але поки безуспішно
фото з відкритих джерел

Захисники зачистили від окупантів село Даченське під Покровськом

Бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша провели зухвалу операцію на одному з найгарячіших напрямків фронту. Про це йдеться в сюжеті «Армія Tv». Вояки зачистили від окупантів село Даченське під Покровськом.

За словами заступника командира батальйону з артилерії 68 бригади з позивним Італієць, перед тим, як єгері зайшли в село, була проведена аеророзвідка, а по позиціях росіян працювала артилерія та дрони.

Також боєць Пластилін показав трофейний автомат АК-12, який він забрав у росіян.

Нині окупанти намагаються відбити село, але поки безуспішно.

Нагадаємо, у росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак «гарматним м’ясом». Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

Також раніше солдати армії РФ вивісили свій прапор на одному зі схилів під Покровськом. Його знищили українські аеророзвідники. 

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». 

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Теги: окупанти ЗСУ армія війна Покровськ

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