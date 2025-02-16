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Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков
фото з відкритих джерел

Пєсков також відзначив, що розмова Трампа і Путіна відбулась в доброзичливому тоні з обох сторін

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп може приїхати в будь-який момент, коли йому буде зручно. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Пєсков зазначив, що Росія радо зустріне американського лідера в день святкування Дня Перемоги – 9 травня. Видання пише, що за словами Пєскова, Росія та США тепер будуть говорити виключно про мир, а не про війну. 

Він також зазначив, що розмова Трампа і Путіна відбулась в доброзичливому тоні з обох сторін.

«Західні санкції не завадять перемовинам РФ та США, бо вони як швидко запроваджуються, так і швидко скасовуються», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

 

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Теги: росія Дональд Трамп Дмитро Пєсков

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