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В Антарктиді знайдено справжню «кліматичну бомбу» для планети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Антарктиді знайдено справжню «кліматичну бомбу» для планети
Іспанська наукова експедиція виявила стовпи газу, що вириваються з морського дна
фото: elpais.com

Команда іспанських вчених виявила «масові викиди» метану на морському дні Антарктики

Група іспанських учених виявила «масові викиди» метану на морському дні Антарктиди, газу, здатного нагрівати планету приблизно в 30 разів більше, ніж вуглекислий газ. Але і досі невідомо, чи може він стати катастрофою для клімату на планеті. Про це пише El pais.

Група іспанських учених виявила на дні океану Антарктиди величезні стовпи метану заввишки до 700 м і завширшки до 70 м. Цей метан у 30 разів швидше нагріває поверхню Землі, ніж вуглекислий газ, зазначає El Pais. Вчені також попередили про загрозу підводних зсувів та цунамі.

Стовпи метану виявила група геологів, які досліджували місцевість із судна «Сарм'єнто де Гамбоа». Вчені припускали, що в цьому районі є джерело викидів, і вирушили до експедиції 12 січня. Її очолювали геологи Рікардо Леон з Геологічного та гірничого інституту Іспанії та Роджер Ургелес з Інституту морських наук Барселони. Метан скупчився на дні океану близько 20 тис. років тому через розкладання органіки. Тепер він вивільняється з кристалічної органічної речовини – гідрату метану, раніше прихованого в морському ґрунті.

 «Це як лід, який можна підпалити, і він горітиме», – пояснив учений Ургелес з Інституту морських наук у Барселоні в інтерв'ю з журналістами.

У статті йдеться: є теорія, яка свідчить, що потоншення величезного антарктичного крижаного щита, що почалося наприкінці останнього льодовикового періоду, викликає зменшення ваги на суші та підняття континенту. У наукових колах це явище називається як «останній відскок».

Гідрат метану (або метангідрат) – це з'єднання метану з водою, стійке до низьких температур і підвищеного тиску. У певних природних умовах ця речовина утворює тверду сполуку, схожу на лід. З цього стану воно може переходити назад у газоподібний, таким чином виділяючи метан. Метангідрат накопичується у відкладеннях у морі у великих кількостях через те, що бактерії, що генерують метан, переробляють органіку. 

Внаслідок витончення льодовиків може відбутися величезний викид метану, який міститься на морському дні протягом тисячоліть. На думку діячів науки, це може спричинити непоправні наслідки для клімату.

За оцінкою вчених, у районі Антарктиди у складі гідрату метану накопичено близько 24 гігатон вуглецю, розповів Ургелес. Це еквівалентно викидам, які робить все населення Землі за два роки, уточнив він.

Геологи Рікардо Леон та Роджер Ургелес попереджають про ще одну загрозу. Нестабільність морських відкладень може призвести до величезних зсувів на континентальному схилі, що може призвести до цунамі.

Нагадаємо, Антарктида втрачає лід, що дозволяє континенту підніматися з океану, неначе стисла губка, що розправляється. Цей процес, відомий як постльодовикове підняття суші, може значно вплинути на майбутнє підвищення рівня моря на Землі.

Теги: Іспанія наука Антарктида

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