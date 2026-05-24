«Реально неадеквати»: Зеленський підтвердив атаку «Орєшніка» на Білу Церкву

Зеленський назвав наслідки масованого удару 90 ракетами та 600 дронами

Президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський констатував, що нічний удар був надзвичайно важким за своєю інтенсивністю та типами озброєння. Ворог випустив по Україні 90 ракет різних типів, серед яких була висока кількість складних цілей – 36 балістичних ракет. Окрім цього, Росія запустила рекордну кількість – 600 ударних безпілотників.

Сьогодні від ночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений цим ударом, буде надано допомогу. Це наш обов'язок, і держава його виконає. Я вдячний кожному й кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям.

«Сьогодні від ночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений цим ударом, буде надано допомогу. Це наш обов’язок, і держава його виконає. Я вдячний кожному й кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Зараз відомо, що постраждали щонайменше 83 людини від початку доби. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки», – підкреслив Зеленський.

Глава держави підтвердив, що Росія знову застосувала свою нову балістичну систему середньої дальності проти мирного міста на Київщині, а також розповів про цивільні цілі, які атакувала армія РФ:

«Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, аби захистити людей та встановити справедливий мир, проте протистояти такому масштабу терору самотужки неможливо. Країні потрібна рішуча та швидка реакція від міжнародних партнерів.

Зеленський закликав лідерів Заходу перейти до конкретних рішень, які зможуть зупинити агресора та заблокувати його воєнний потенціал.

«Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово «мир». Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!» – підсумував глава держави.

Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.