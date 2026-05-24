Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
У мережі оцінили реальні успіхи російського «Орєшніка» по Україні
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські окупанти вночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності 

Російська пропаганда намагається заявити про «знищення військового потенціалу» України, реальні руйнування від прильоту на Київщині 24 травня виявилися далекими від заявленого масштабного стратегічного успіх, інформує «Главком»

Росіяни звітують

Міноборони Росії офіційно заявило, що в ніч проти 24 травня окупаційні війська завдали групового удару високоточною зброєю, зокрема ракетами «Орєшнік», «Іскандер», «Кинджал» та «Циркон». Традиційно для Кремля, цілями назвали «об'єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК».

«Застосовувалися, зокрема, ракети «Орєшнік», «Іскандер», «Кинджал» та «Циркон». Під удар потрапили об'єкти військового управління, авіабази та підприємства військово-промислового комплексу», – прозвітувало російське Міноборони.

«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото) фото 1

Проте користувачі соцмереж та навіть самі російські коментатори підняли на сміх ці пафосні заяви, створюючи абсурдні зведення у стилі офіційної пропаганди, 

«Знищено 100500 нацистів, 500 інструкторів НАТО і десять генералів НАТО. Хоча ні – 20 генералів НАТО – чого їх шкодувати. Усі відомщені», – іронізують у пабліках над черговими вигаданими «перемогами» Кремля.

«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото) фото 2

Критики зазначають, що реальна ефективність таких ударів не відповідає їхній астрономічній вартості. Запуски наддорогих балістичних ракет середньої дальності у фугасному (неядерному) виконанні перетворилися на банальний утилізаційний процес.

«Сподобалася картинка? Красиво? Навіть розривів немає. Тупо дуже дороге залізо в землю. Заради красивої картинки, в яку вже ніхто (крім пенсіонерів) не вірить», – резюмують автори повідомлень у мережі.

Зауважимо, вартість однієї балістичної ракети «Орєшнік» (РС-26 «Рубіж») оцінюється в межах від $30 млн до $50 млн, а деякі західні аналітики називають цифри аж до $90–150 млн за один бойовий пуск. 

Наслідки удару

За даними Київської обласної прокуратури, внаслідок вибухів у Білоцерківському районі руйнувань зазнали виключно цивільні та господарські об'єкти – зокрема, будівлі місцевого підприємства та гаражний кооператив.

Оскільки ракета не мала ядерного заряду, основні пошкодження навколо епіцентру падіння зафіксовані через кінетичну енергію ударних елементів та вибухову хвилю. На місці влучання утворилася глибока вирва, а «надсучасні» блоки фактично просто пішли глибоко в ґрунт.

«Главком» писав, що російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по місту Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж» , відомою як «Орєшнік».

Зауважимо, напередодні атаки, 23 травня, президент Володимир Зеленський попереджав про підготовку Росією удару із застосуванням «Орєшніка», спираючись на дані розвідок США та європейських партнерів.

Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.

Читайте також:

Теги: Київ Біла Церква ворог війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські бійці майстерно знищили ворожу ціль
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
На Одещині в нацпарку «Тузлівські лимани» зафіксовано екологічну катастрофу
Ворожий удар по Чорноморську спричинив масову загибель медуз у «Тузлівських лиманах» (відео)
20 травня, 10:35
Наразі Києву не вистачає особового складу для більш масштабних наступальних операцій
Війна в Україні триватиме ще довго: німецький експерт зробив похмурий прогноз
17 травня, 17:39
До зруйнованого будинку у Києві йдуть люди, вшановують пам'ять загиблих
Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)
15 травня, 18:47
Дитина перебуває у тяжкому стані
Атака на Кривий Ріг 12 травня: влада повідомила про стан пораненого немовляти
13 травня, 08:52
Путін готовий прийняти Зеленського в Москві, заявив Ушаков
Кремль після параду зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
9 травня, 18:51
Президент зробив заяву про погрози від РФ
Зеленський відповів на погрози Росії
8 травня, 16:43
Бійці польської армії
Польща планує створити найбільшу армію в ЄС: реакція Кремля
7 травня, 15:19
Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога
Росія приховує провал на фронті – ISW
3 травня, 09:53

Соціум

«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
Сили Оборони України успішно атакували нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Владимирській області
Сили Оборони України успішно атакували нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Владимирській області
Ебола вбила трьох волонтерів Червоного Хреста і перетнула кордон Уганди
Ебола вбила трьох волонтерів Червоного Хреста і перетнула кордон Уганди
Канни завершилися: румун – Золота гілка, росіянин – Гран-прі
Канни завершилися: румун – Золота гілка, росіянин – Гран-прі
Санду зробила гучну заяву про переговори з Путіним
Санду зробила гучну заяву про переговори з Путіним
Російські пропагандисти вигадали черговий дивний фейк про Зеленського
Російські пропагандисти вигадали черговий дивний фейк про Зеленського

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua