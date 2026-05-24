«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)

У мережі оцінили реальні успіхи російського «Орєшніка» по Україні

Російські окупанти вночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності

Російська пропаганда намагається заявити про «знищення військового потенціалу» України, реальні руйнування від прильоту на Київщині 24 травня виявилися далекими від заявленого масштабного стратегічного успіх, інформує «Главком».

Росіяни звітують

Міноборони Росії офіційно заявило, що в ніч проти 24 травня окупаційні війська завдали групового удару високоточною зброєю, зокрема ракетами «Орєшнік», «Іскандер», «Кинджал» та «Циркон». Традиційно для Кремля, цілями назвали «об'єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК».

«Застосовувалися, зокрема, ракети «Орєшнік», «Іскандер», «Кинджал» та «Циркон». Під удар потрапили об'єкти військового управління, авіабази та підприємства військово-промислового комплексу», – прозвітувало російське Міноборони.

Проте користувачі соцмереж та навіть самі російські коментатори підняли на сміх ці пафосні заяви, створюючи абсурдні зведення у стилі офіційної пропаганди,

«Знищено 100500 нацистів, 500 інструкторів НАТО і десять генералів НАТО. Хоча ні – 20 генералів НАТО – чого їх шкодувати. Усі відомщені», – іронізують у пабліках над черговими вигаданими «перемогами» Кремля.

Критики зазначають, що реальна ефективність таких ударів не відповідає їхній астрономічній вартості. Запуски наддорогих балістичних ракет середньої дальності у фугасному (неядерному) виконанні перетворилися на банальний утилізаційний процес.

«Сподобалася картинка? Красиво? Навіть розривів немає. Тупо дуже дороге залізо в землю. Заради красивої картинки, в яку вже ніхто (крім пенсіонерів) не вірить», – резюмують автори повідомлень у мережі.

Зауважимо, вартість однієї балістичної ракети «Орєшнік» (РС-26 «Рубіж») оцінюється в межах від $30 млн до $50 млн, а деякі західні аналітики називають цифри аж до $90–150 млн за один бойовий пуск.

Наслідки удару

За даними Київської обласної прокуратури, внаслідок вибухів у Білоцерківському районі руйнувань зазнали виключно цивільні та господарські об'єкти – зокрема, будівлі місцевого підприємства та гаражний кооператив.

Оскільки ракета не мала ядерного заряду, основні пошкодження навколо епіцентру падіння зафіксовані через кінетичну енергію ударних елементів та вибухову хвилю. На місці влучання утворилася глибока вирва, а «надсучасні» блоки фактично просто пішли глибоко в ґрунт.

«Главком» писав, що російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по місту Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж» , відомою як «Орєшнік».

Зауважимо, напередодні атаки, 23 травня, президент Володимир Зеленський попереджав про підготовку Росією удару із застосуванням «Орєшніка», спираючись на дані розвідок США та європейських партнерів.

Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.