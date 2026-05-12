Путін повернувся до ядерної жахалки: згадав «Орєшнік» і «Сармат» (відео)

Лариса Голуб
Путін заявив про оснащення «Орєшніка» та бойове чергування ракет «Сармат»
фото: скрин з відео

Російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до ядерної риторики 

Російський диктатор Володимир Путін повернувся до ядерного шантажу та оголосив про посилення стратегічних сил РФ. Серед іншого, він заявив про плани розгортання міжконтинентальних ракет «Сармат». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Путіна під час наради з військовослужбовцями російської армії.

Ядерні погрози Путіна

Під час виступу глава Кремля заявив, що Росія була змушена «замислитись над забезпеченням стратегічної безпеки» після виходу США з Договору про протиракетну оборону. Путін знову згадав про ракетний комплекс «Орєшнік» і прямо заявив про можливість його оснащення ядерними боєголовками.

«Орєшнік» – це російська балістична ракета середньої дальності класу «земля-земля», інформація про яку вперше з'явилася у 2024 році. Вона розроблена на базі ракетних технологій (імовірно, модифікація РС-26 «Рубєж») та призначена для ураження цілей на значній відстані з високою швидкістю, що ускладнює її перехоплення.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету «Сармат»

Глава РФ привітав військових із випробуваннями міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». За словами командувача ракетних військ стратегічного призначення РФ, перший полк із цими комплексами планують поставити на бойове чергування вже до кінця цього року.

«Сьогодні о 11:15 ракетні війська стратегічного призначення здійснили запуск новітньої важкої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Пуск був успішним, поставлене завдання виконано», – заявив командувач ракетних військ стратегічного призначення Росії Сергій Каракаєв.

Каракаєв уточнив, що перший полк із цими ракетами нестиме бойове чергування в Ужурському з’єднанні. 

«Сармат» – це стратегічний ракетний комплекс нового покоління шахтного базування з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. Випробування «Сармата» неодноразово демонстрували технічні недоліки комплексу. Так, під час одного з нещодавніх пусків ракета втратила керування і впала поруч із місцем запуску.

Диктатор стверджує, що дальність дії ракети «Сармат» може перевищувати 35 тис. кілометрів. У Кремлі заявляють, що вона має замінити радянський комплекс «Воєвода» і нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.

Експерти британського видання Military Balance кажуть, що комплекс «Сармат» не може «змінити правила гри» і не забезпечить РФ повного домінування у сфері стратегічних озброєнь.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей. 

До слова, ще у квітні 2026 року Кремль уже заявляв про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським за умови результативності переговорів – зустріч, за тодішніми словами Пєскова, можлива «лише для фіналізації домовленостей».

Нагадаємо, Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».

