Удар «Орєшніком» по Білій Церкві: чим небезпечна ракета

Російські окупанти вночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності

Російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по місту Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж» , відомою як «Орєшнік». Про застосування цієї експериментальної зброї підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму терміновому зверненні, інформує «Главком».

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних Юрій Ігнат повідомив, що запуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр. І це третє з початку повномасштабної війни застосування цієї ракети проти України.

Обстріл Білої Церкви

У Київській обласній прокуратурі повідомили, що в Білоцерківському районі внаслідок вибухів пошкоджено гаражний кооператив та будівлі підприємства. На місці працюють екстрені служби та слідчі.

Місцеві мешканці зафіксували на відео момент прильоту, що супроводжувався розділенням бойових елементів та серією послідовних потужних вибухів. Це є типовою ознакою ураження цілей цією ракетною системою.

Що відомо про «Орєшнік»

Російська ракета «Орєшнік» є модифікацією радянських та російських проєктів міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема на базі комплексу «Рубіж».

Конструкція бойової частини: ракета оснащена шістьма роздільними бойовими блоками. Кожен блок містить ще по шість окремих суббоєприпасів. Це означає, що під час підльоту до цілі розділяються та одночасно падають 36 ударних елементів.

Тип заряду: зброя розроблена як потенційний носій ядерної зброї, проте по території України ворог використовує її у фугасному виконанні (без ядерної бойової частини). Основне руйнування завдається завдяки величезній кінетичній енергії важких металевих елементів, які падають на надвисокій швидкості.

зброя розроблена як потенційний носій ядерної зброї, проте по території України ворог використовує її у фугасному виконанні (без ядерної бойової частини). Основне руйнування завдається завдяки величезній кінетичній енергії важких металевих елементів, які падають на надвисокій швидкості. Швидкість польоту: за даними Повітряних сил Збройних Сил України, швидкість ракети на фінальних етапах траєкторії може досягати понад 12 000–13 000 км на годину, що робить її перехоплення стандартними засобами протиповітряної оборони вкрай складним.

Історія застосування: атака по Білій Церкві стала третім зафіксованим випадком використання цієї зброї проти України. Вперше окупанти вдарили нею по Дніпру 21 листопада 2024 року, а вдруге – по Львівській області 9 січня 2026 року.

атака по Білій Церкві стала третім зафіксованим випадком використання цієї зброї проти України. Вперше окупанти вдарили нею по Дніпру 21 листопада 2024 року, а вдруге – по Львівській області 9 січня 2026 року. Вартість однієї балістичної ракети «Орєшнік» (РС-26 «Рубіж») оцінюється в межах від $30 млн до $50 млн, а деякі західні аналітики називають цифри аж до $90–150 млн за один бойовий пуск.

Зауважимо, напередодні атаки, 23 травня, президент Володимир Зеленський попереджав про підготовку Росією удару із застосуванням «Орєшніка», спираючись на дані розвідок США та європейських партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна.

«Главком» писав, що нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.