Нічний терор столиці: Кличко заявив про збільшення кількості постраждалих

Постраждали 44 людини
Кличко: На цю годину внаслідок ворожої атаки одна людина загинула

Нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Очільник столиці зазначив, що кількість поранених станом на цю годину зросла. За словами Віталія Кличка, ніч для Києва була по-справжньому жахливою, а міські медичні служби працюють на межі можливостей.

Наразі підтверджено загибель однієї особи (тіло якої раніше виявили під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки в Шевченківському районі). Водночас загальна кількість травмованих сягнула 44 людей.

Медичні бригади екстреної допомоги госпіталізували 28 поранених до стаціонарних відділень лікарень. Серед госпіталізованих перебувають двоє дітей, їхній стан лікарі наразі оцінюють як середньої тяжкості. Троє дорослих пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Ще 16 постраждалим громадянам, які зазнали легших травм та гострої реакції на стрес, медики надали необхідну допомогу на місці, вони лікуватимуться амбулаторно.

Паралельно в місті продовжується масштабна операція з усунення наслідків прильотів та падіння уламків засобів ураження.

«Жахливою була ніч для Києва…Зараз рятувальники гасять пожежі, розбирають завали. Медики надають допомогу постраждалим», – наголосив Віталій Кличко.

Як відомо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками – пошкодження зафіксовано в усіх районах міста, один киянин загинув, 21 людина постраждала.

Внаслідок атаки загинув один мешканець Шевченківського району – він перебував у 9-поверховому житловому будинку, куди влучив ворожий снаряд. Серед 21 постраждалого – 15-річний підліток. Тринадцятьох госпіталізовано, троє з них у тяжкому стані; восьмом надано допомогу на місці.

 

