Компанія SpaceX ушосте успішно використала ракету-носій Falcon 9



Важка ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 58 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє SpaceX.

Зазначається, що з травня 2019 року в рамках проекту Starlink SpaceX вивела на орбіту 653 інтернет-супутники і наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором в світі.

У рамках програми SpaceX з проведення супутніх запусків ракета Falcon 9 також вивела на орбіту три малих космічних апарати масою 100 кг дистанційного зондування Землі SkySat компанії Planet Lab.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася вже вшосте, зробила успішну керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You.

SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

SpaceX повідомила, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета.

Загальна сума інвестицій в проект оцінюється у $10 млрд.