На Міжнародній космічній станції стався витік повітря



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Три члени екіпажу, які перебувають на борту МКС, проведуть вихідні в російському сегменті орбітальної лабораторії Фото: NASA

Усі люки космічної станції будуть закриті в ці вихідні, щоб контролери місії могли ретельно стежити за тиском повітря в кожному модулі

Через зафіксований витік повітря на Міжнародній космічній станції екіпаж 63 експедиції проведе вихідні в російському модулі «Звєзда».

Про це повідомляє NASA.

Три члени екіпажу 63-ї експедиції, які перебувають на борту МКС, проведуть вихідні в російському сегменті орбітальної лабораторії. Командир Кріс Кессіді та його колеги по команді Іван Вагнер та Анатолій Іванішин будуть перебувати у службовому модулі «Звєзда» з п'ятниці по ранок неділі.

Екіпаж розробляє план щодо ізоляції, виявлення та потенційного відновлення джерела. Витік все ще знаходиться в межах специфікацій сегменту і не представляє безпосередньої небезпеки для екіпажу або космічної станції.

Усі люки космічної станції будуть закриті в ці вихідні, щоб контролери місії могли ретельно стежити за тиском повітря в кожному модулі. Тест не викликає занепокоєння щодо безпеки екіпажу. Тест повинен визначити, який модуль має вищу швидкість витоку, ніж звичайна.

Американські та російські фахівці очікують, що попередні результати повинні бути доступні для огляду до кінця наступного тижня.