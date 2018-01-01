Різдвяне перемир’я: окупанти обстрілюють українські сили із мінометів

Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО

У вівторок, 2 січня, на лінії зіткнення на Донбасі знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи, окрім піхотного озброєння, міномети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли



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Окупанти порушують перемир’я, застосовуючи міномети

Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО

У вівторок, 2 січня, на лінії зіткнення на Донбасі знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи, окрім піхотного озброєння, міномети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

«На донецькому напрямку противник вів вогонь по позиціях Збройних сил України з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї біля Верхньоторецького. А у передмісті Авдіївки ворог обстріляв наші оборонні укріплення з великокаліберних кулеметів. Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться в повідомленні.

На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано.

Як повідомлялося, минулої доби один український військовослужбовець загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.

1 січня російсько-терористичні війська на Донбасі 5 разів порушили режим тиші.