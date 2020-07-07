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    Думки вголос

    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему

    Вибори та спонсори

    Я задоволений.

    На днях отримав фідбек від деяких партій які планують брати участь у київських виборах.

    Не можуть продати місця у списках. Як доходить до розподілу місць, починають читати наш Виборчий кодекс і входять в ступор.

    Гарантій того що перші місця списку отримають мандат – ніяких. Будь який відомий активіст «зробить» проплаченого персонажа в легку.

    А зібрати список лише з невідомих осіб – це реальна загроза не зайти в Київраду в принципі.

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    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему
    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему
    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему
    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему
    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему
    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему
    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему
    Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему

    Сидять тепер спонсори з лідерами партій і клянуть тих хто видумав таку систему:)

    Непоганий закон ми написали...

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вибори місцева влада закон
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