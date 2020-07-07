Місцеві вибори: спонсори партій клянуть тих, хто придумав таку систему
Вибори та спонсори
Я задоволений.
На днях отримав фідбек від деяких партій які планують брати участь у київських виборах.
Не можуть продати місця у списках. Як доходить до розподілу місць, починають читати наш Виборчий кодекс і входять в ступор.
Гарантій того що перші місця списку отримають мандат – ніяких. Будь який відомий активіст «зробить» проплаченого персонажа в легку.
А зібрати список лише з невідомих осіб – це реальна загроза не зайти в Київраду в принципі.
Сидять тепер спонсори з лідерами партій і клянуть тих хто видумав таку систему:)
Непоганий закон ми написали...
Джерело: Блог Леоніда Ємця
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