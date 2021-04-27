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    Економіка та фінанси

    Мінціфра пропонує додати мобільний зв'язок і інтернет в прожитковий мінімум

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    Важко знайти людину в Україні, яка б сьогодні не користувалася мобільним зв'язком&nbsp; - Мінціфра пропонує додати мобільний зв'язок і інтернет в прожитковий мінімум
    Важко знайти людину в Україні, яка б сьогодні не користувалася мобільним зв'язком 
    Фото з відкритих джерел

    В Україні зараз прожитковий мінімум становить 2189 грн

    Міністерство цифрової трансформації пропонує включити до показника прожиткового мінімуму витрати на інтернет та мобільний звʼязок. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

    «Щороку вартість цього державного соцстандарту оновлюється, перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення. Тож і Мінцифра пропонує його розширити. Ми переконані, що мобільний зв’язок і доступ до інтернету – теж базові потреби людини», – йдеться у повідомленні.

    Для обґрунтування своєї позиції міністерство наводить у якості аргументу те, що інтернет та звʼязок заощаджують час і фінансові ресурси, а ще дозволяють оперативно викликати «швидку» чи поліцію, навчатися онлайн, працювати дистанційно, а також не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

    Міністерство вже подало свої пропозиції до постанови Верховної Ради, яка врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму.

    1 грудня 2020 року в Україні зріз прожитковий мінімум, який автоматично збільшує розмір пенсій, соціальних і трудових виплат. Він зріс з 2 118 до 2 189 гривень.

    У січні Кабінет міністрів схвалив проєкти законів щодо запровадження в Україні нової методології обчислення прожиткового мінімуму.

    В Україні з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум зросте до 2294 грн, а з 1 грудня 2021 ‒ до 2393 грн.

    Теги: економіка гроші інтернет технології фінанси мобільний зв’язок Міністерство цифрової трансформації України
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