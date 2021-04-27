Мінціфра пропонує додати мобільний зв'язок і інтернет в прожитковий мінімум

Важко знайти людину в Україні, яка б сьогодні не користувалася мобільним зв'язком

В Україні зараз прожитковий мінімум становить 2189 грн

Міністерство цифрової трансформації пропонує включити до показника прожиткового мінімуму витрати на інтернет та мобільний звʼязок. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

«Щороку вартість цього державного соцстандарту оновлюється, перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення. Тож і Мінцифра пропонує його розширити. Ми переконані, що мобільний зв’язок і доступ до інтернету – теж базові потреби людини», – йдеться у повідомленні.

Для обґрунтування своєї позиції міністерство наводить у якості аргументу те, що інтернет та звʼязок заощаджують час і фінансові ресурси, а ще дозволяють оперативно викликати «швидку» чи поліцію, навчатися онлайн, працювати дистанційно, а також не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

Міністерство вже подало свої пропозиції до постанови Верховної Ради, яка врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму.

1 грудня 2020 року в Україні зріз прожитковий мінімум, який автоматично збільшує розмір пенсій, соціальних і трудових виплат. Він зріс з 2 118 до 2 189 гривень.

У січні Кабінет міністрів схвалив проєкти законів щодо запровадження в Україні нової методології обчислення прожиткового мінімуму.

В Україні з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум зросте до 2294 грн, а з 1 грудня 2021 ‒ до 2393 грн.