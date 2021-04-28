Уряд дозволив відкривати ФОП без держреєстратора

ФОП можна буде зареєструвати автоматично, без участі держреєстратора

Експериментальний проєкт триватиме протягом двох років

Кабінет міністрів схвалив пілотний проєкт з реєстрації фізичної особи – підприємця без участі державного реєстратора. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Проєкт триватиме протягом двох років. «Людина авторизується та подає заявку про відкриття ФОП через портал «Дія». Після цього ця заявка передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП. Тобто, уся перевірка даних проходитиме у реєстрах без участі людей», – пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, такий механізм дозволить:

зменшити час на отримання такої послуги, оскільки не буде потреби зайвий раз звертатися до державних органів;

усунути суб’єктивний фактор під час державної реєстрації і, як наслідок, зменшити кількість необґрунтованих відмов у державній реєстрації;

скоротити тривалість реєстраційної процедури;

усунути корупційні складові, які можуть виникати при зверненні до державних органів для надання такої послуги у звичайному режимі;

зменшити черги та кількість осіб, які фізично відвідують суб’єктів надання адмінпослуг.

У вересні минулого року портал онлайн-послуг «Дія» тимчасово призупинив приймати заяви на реєстрацію фізичних осіб – підприємців через проблему значної навантаженості на реєстраторів і вдосконалити отримання послуг, зробити більш зручним та якісним

У квітні 2021 року Міністерство цифрової трансформації запустило для фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі сплату податків та подачу декларації в додатку та на порталі «Дія».

До слова, станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати вже пішли перші 200 млн грн.