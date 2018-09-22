РНБО збереться з приводу затримок росіянами українських суден в Азовському морі



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Фото: KP.ua Міністр закордонних справ Павло Клімкін обурений ситуацією на Азовському морі, де країна-агресор затримує українські кораблі

Напруження в Азовському морі стане ключовою темою також під час засідання Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував проведення ще одного засідання Ради національної безпеки і оборони щодо «квазіокупації» Росією Азовського моря. Про це міністр повідомив в ефірі радіостанції «Радіо НВ».

«Я вважаю, що тут потрібна дуже послідовна стратегія, і стосовно Азову нема дуже простої відповіді. Дуже простої в тому сенсі, що це може бути тільки політична, тільки юридична або тільки безпекова (відповідь). Нам потрібно зміцнити максимально нашу присутність в Азовському морі. Зараз вона є дуже незначною, і в тому числі морську присутність», - заявив Клімкін.

Він також поінформував, що нині Україна посилює берегову лінію кордону, адже не виключені провокації «Думаю, що ми готові до важливих провокацій. Це я можу сказати не тільки від себе, я можу сказати, що ми дійсно готові», - наголосив Паво Клімкін.

На думку дипломата, нинішня ситуація в Азовському морі є «маразматичною». «Зараз Росія намагається контролювати ці судна, які заходять. Приблизний час затримки одного - плюс/мінус 33 години», - сказав Клімкін і додав, що затримка суден призводить до серйозних збитків. Також глава МЗС зазначив, що для проходження Керченської протоки суднам доводиться взаємодіяти з окупаційною адміністрацією Керченського порту. «Ми розуміємо затримки, усі проблеми - реальне намагання перебити навігацію, а тим не менше, ми ж від судновласників маємо отримати всі докази і заяви. А вони іноді цього не хочуть робити, оскільки кажуть, що наступного разу наші кораблі зовсім не зайдуть сюди. Тому дуже простого рішення з навігацією немає», - пояснив міністр.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.