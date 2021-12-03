Родичі зниклих безвісти на Донбасі встановили на Банковій емоційну інсталяцію (фото)

Для інсталяції «Сліди на землі» родичі привезли на Банкову взуття своїх зниклих синів, яке вони не вдягали всі сім років

До Києва з вимогами до влади приїхали, зокрема, батьки з Дніпра, Волині, Хмельниччини, Франківщини та Донеччини

Рідні та близькі зниклих безвісти на Донбасі влаштували 3 грудня біля Офісу президента у Києві акцію «Стіна надії» та інсталяцію «Сліди на землі», інформує hromadske

Акцію та інсталяцію влаштувало об’єднання рідних зниклих безвісти «Надія». До Києва з вимогами до влади приїхали, зокрема, батьки з Дніпра, Волині, Хмельниччини, Франківщини та Донеччини.

Для інсталяції «Сліди на землі» вони привезли на Банкову взуття своїх синів, яке вони не вдягали всі сім років. Цим взуттям зниклих безвісти учасники відмітили свої звернення до влади.

Родичі зниклих безвісти оприлюднили такі вимоги до влади:

включити представників родин зниклих безвісти до складу Комісії з питань зниклих безвісти;

надати можливість родинам зниклих безвісти бути присутніми на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ;

створити Координаційну Раду з питань зниклих безвісти, полонених та членів їх родин при президенті України;

створити «адекватний закон про статус полонених».

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, зниклими безвісти на Донбасі вважаються 811 людей.

Зазначимо, 1 грудня на Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий.