Міністр оборони підтримує скорочення служби в армії

На сьогодні тривалість строкової служби в Україні становить до 18 місяців для солдатів, матросів, сержантів і старшин

Україна, яка захищається від агресора, хоче скасувати призов на строкову службу?

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає за скорочення тривалості строкової військової служби в армії. Він каже, що сьогодні взагалі розглядається «доцільність призову» на строкову службу. Про це він заявив під час виступу на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

«Сьогодні у нас є і контрактний підхід, і призов. Ви знаєте, що 250 тисяч (чисельність ЗСУ, – ред.) за законом і 11 тисяч будуть додані рішенням парламенту. Але поки на сьогоднішній день ми вивчаємо разом з головнокомандувачем і Генштабом доцільність і необхідність саме призову на строкову службу. Моя позиція така: можливо, нам не потрібна вона на такий довгий період, може, її варто зробити коротшою. І готувати потенційних майбутніх захисників і захисниць, щоб вони були готові», – зазначив він.

За його словами, важливим аспектом також буде впровадження закону про територіальну оборону та національний спротив, який почне діяти з 1 січня.

Зазначимо, на сьогодні тривалість строкової служби в Україні становить до 18 місяців для солдатів, матросів, сержантів і старшин. Для осіб з вищою освітою – до 12 місяців.

Нагадаємо, цієї осені на строкову службу до української армії призвали понад 13,5 тисяч осіб.

Як раніше повідомлялося, екслідер партії «Слуга народу» і чинний віцеспікер паарламенту Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов.

Рішення про скасування призову пов’язане з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.

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