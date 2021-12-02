На Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий

Бійця вбили 1 грудня під час першої ротації в район операції Об’єднаних сил

Поблизу Новотроїцького на Донбасі 1 грудня загинув солдат Валерій Геровкін, якому влітку виповнилося 22 роки. Про це повідомляє у Facebook пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ

«Із сумом вимушені повідомити про важку втрату у лавах 93-ї бригади «Холодний Яр». 1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Валерій народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року.

Побратими характеризують воїна як позитивну людину. Це була його перша ротація в район операції Об’єднаних сил.

Валерій Геровкін (зліва) з побратимом, фото пресслужби 93-ї бригади

«Він був завжди на позитиві. З ним завжди було легко знайти спільну мову. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, погратися і ігри на телефоні», – розповів побратим із позивним Матрос. Він – одноліток Валерія, і коли друг загинув, саме Матрос був поруч. Він намагався його врятувати, утім, смерть настала практично миттєво.

«Валера мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання. Знаю, що в нього була кохана дівчина – показував її фото в телефоні», – зазначив Матрос.

«Валерій був працьовитим та розумним хлопцем. Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Займався спортом – піднімав гирі», – каже Віталій, сержант роти, в який служив загиблий.

Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній. Валерій Геровкін – перша бойова втрата ЗСУ в грудні 2021 року.