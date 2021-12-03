Зарплати військових не зростатимуть? Міністр вказав на серйозну проблему

Наступного року військовим не варто розраховувати на суттєве збільшення грошового забезпечення?

Для збільшення грошового забезпечення потрібно додатково 18 млрд грн

Наразі у держави відсутній ресурс для необхідного збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Засідання парламенту транслює телеканал «Рада».

«Сьогодні солдат отримує в середньому 10,2 тис. грн. А середня мінімальна можливість заробляти – 14,3 тис. грн. Тому, як мінімум, моя задача на 30% збільшити і по сітці вверх. Для того, щоб це у майбутньому році відбулося, треба плюс 18 млрд грн. На жаль, сьогодні в державному бюджеті такого ресурсу немає», – наголосив Резніков.

Міністр оборони додав, що уряд планує шукати певні «компромісні рішення» для вирішення даного питання, і упродовж трьох найближчих років сподівається розробити «розумну, зрозумілу, а найголовніше, справедливу модель» підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців.

Нагадаємо, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

Також нагадаємо, що президент анонсував підвищення зарплати для лікарів з 1 січня 2022 року. За його словами, з 1 січня зарплата лікарів складатиме мінімум 20 тис. грн.

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