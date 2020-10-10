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    Політика

    У ЦВК зафіксували спалах коронавірусу: підтверджено 34 випадки

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    У ЦВК зафіксували спалах коронавірусу - У ЦВК зафіксували спалах коронавірусу: підтверджено 34 випадки
    У ЦВК зафіксували спалах коронавірусу

    71 із 281 працівника ЦВК зараз на лікарняному

    У Центральній виборчій комісії підтверджено 34 випадки захворювання на Covid-19.

    Про це повідомила пресслужба ЦВК.

    «71 із 281 працівника зараз на лікарняному. Багато з них продовжує працювати дистанційно», – йдеться у повідомленні.

    У ЦВК зазначили, що вживають усіх можливих заходів безпеки: температурний скринінг працівників двічі на день, огляд лікарями людей, які мають підозру на хворобу чи контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо.

    «Враховуючи складність виборчого процесу, наголошуємо, що продовжуємо працювати, аби забезпечити належну підготовку та проведення виборів», – наголосили в ЦВК.

    Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804.

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